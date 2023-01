Le concours d’affiche de Ressaix est lancé : “l’affiche du Carnaval, c’est un peu le symbole de la bonne entente entre les sociétés du village”

C’est désormais une coutume qui perdure depuis douze ans, le Carnaval de Ressaix, à l’image de ce qui se passe à Binche, a lancé son traditionnel concours d’affiche en vue du Carnaval qui se tiendra les 26, 27 et 28 mars prochains. Un concours qui, d’année en année, a de plus en plus de succès. “À l’heure actuelle, nous avons déjà reçu dix candidatures dont certaines venues de France, une première pour nous”, nous explique Valentin Pletinckx, président de la société des Récalcitrants. “Je pense que ce succès est dû est dû au fait que, de plus en plus, remporter un tel concours représente pour certains jeunes graphistes une bonne occasion de rajouter une ligne à leur C.V. surtout que, une affiche de carnaval, même s’il s’agit de celle d’un village comme Ressaix, a un certain impact visuel sur les gens et fait parler. Cela représente aussi un certain honneur pour les lauréats. Certains habitants du village collectionnent les affiches qui prennent une certaine valeur patrimoniale au passage.”