Binche : la saison des bals carnavalesques débute ce samedi avec le bal des enfants

De nos jours, les bals sont devenus beaucoup plus populaires et accessibles. "Tout ce que l'on demande, c'est que les personnes viennent travesties sur le thème du bal ou bien en tenue de ville."

Ce samedi, à la veille des premières soumonces en batterie, le Kursaal accueillera des centaines d'enfants avec un spectacle participatif donné par Mr Olivier, un clown et ses ballons et une ambiance folklorique au son des tambours avec une petite nouveauté cette année. "En plus de ces activités qui elles aussi, revêtent une certaine tradition, nous allons organiser une petite boum en fin d'après-midi destinées aux enfants plus âgés avec un vrai DJ qui a de l'expérience dans ce genre d'animation. Nous avons également choisi un spectacle plus moderne qu'auparavant et qui correspond mieux aux attentes des enfants d'aujourd'hui."

Une semaine après le bal des enfants se déroulera celui, destiné aux adultes, de la Jeunesse Socialiste binchoise sur le thème du Casino. Ensuite, ce sera le tour de la Jeune Garde Libérale sur le thème du Cirque bleu avant celui de la Royale Jeunesse Catholique de Binche le 11 février qui misera sur le "retour en/sur scène" des festivités. "Ces bals sont organisés au final pour garantir l'organisation du Lundi Gras qui est le jour des enfants à Binche. Durant l'après-midi, ils sont invités à leur propre cortège en distribuant eux aussi des oranges et en dansant sur des airs folkloriques traditionnels avant, le soir de se rendre à la gare pour le non moins traditionnel feu d'artifice."