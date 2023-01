Ecaussinnes : l’opposition s’inquiète de ne toujours pas voir le budget 2023 à l’ordre du jour

”Ce 13 janvier 2023, les conseillers communaux ont reçu leur convocation avec l’ordre du jour du conseil communal qui se déroule ce lundi 23 janvier 2023 à Ecaussinnes. 22 points sont inscrits à l’ordre du jour. La présentation du budget 2023 ne figure toujours pas dans la convocation”, s’inquiète Sébastien Deschamps, chef de file du groupe Ensemble à Ecaussinnes. “Habituellement, le budget est présenté au conseil communal de novembre à Ecaussinnes. La présentation du celui-ci a été reportée au conseil communal de décembre, puis au conseil communal de janvier. Nous voici fin janvier et ce budget pour l’année 2023 n’est toujours pas présenté. L’actuelle majorité a pourtant eu un an pour préparer son budget”.

Le budget est un acte de prévision et d’autorisation qui traduit en chiffres la vie courante de la commune (service ordinaire) et la volonté politique de la majorité en place en matière d’investissements (service extraordinaire).

Le budget communal comprend l’estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d’être effectuées dans le courant de l’exercice financier. Dans le cycle comptable, le budget constitue le document financier initial et revêt donc à cet égard une importance particulière dans la vie communale.

Pour aider les communes dans la confection de leur budget, la Région wallonne diffuse chaque année une circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes.

Elle contient de nombreuses directives sur les montants qui peuvent être inscrits dans les différents articles de recettes (notamment pour les taxes et dotations) et de dépenses (notamment pour le personnel et le fonctionnement).

”Pourriez-vous nous expliquer les raisons ces retards ? Il nous revient que des arbitrages doivent encore être effectués au sein de l’actuelle majorité pour le budget extraordinaire. Pourriez-vous nous donner de plus amples précisions ? Quand le budget 2023 va-t-il être présenté ?”, autant de questions qui seront abordées lors du conseil communal du 23 janvier.