Pour son centenaire, l’Académie ont mis au programme deux événements.

Premièrement, un spectacle créé conjointement par les élèves et professeurs de musique et des arts de la parole et l’Union Musicale Maurageoise sera joué le 1er février au théâtre communal de La Louvière. “La Librairie Monsieur de Jean”, de Julien Joubert, raconte l’histoire d’une ville, d’un quartier, d’une petite librairie. Jean, “Monsieur Jean” comme on l’appelle y est le tout jeune libraire. Il vient de s’installer à son compte. Un jour de pluie, une jeune fille entre dans sa librairie. Est-elle simplement entrée pour se protéger de l’averse ? Désire-t-elle un livre en particulier ? Monsieur Jean s’approche… Commence alors une relation intime et mystérieuse entre deux passionnés de littérature…

Du 31 janvier au 3 mars, une exposition sur le centenaire de l’académie se tiendra au cœur du Musée de la Mine et du Développement Durable du Bois-du-Luc où les visiteurs pourront découvrir au travers de photos, archives privées et de documents administratifs l’histoire de l’académie. Cette exposition qui explorera l’histoire riche et mouvementée de l’Académie depuis sa création en 1921 par le cercle symphonique houdinois en tant qu’école de musique.