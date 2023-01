Binche : une partie de la rue du Cerf fermée à la circulation par manque de stabilité de l’ancienne Maison du Peuple actuellement en travaux

En cause, “un risque d’instabilité du bâtiment” nous a communiqué la Ville.

Depuis ce vendredi, la partie de la rue du Cerf située entre la route de Mons et la rue de la Montagne est ainsi bloquée à la circulation jusqu’à nouvel ordre. “Le service urbanisme a demandé au propriétaire des lieux de bien vouloir effectuer les travaux nécessaires pour garantir la stabilité du bâtiment et ce dans les plus brefs délais”, continue la Ville. “Il s’agit d’une mesure préventive car il n’y a eu aucun incident à ce jour. Mais lors des festivités carnavalesques qui battent leur plein actuellement, les vibrations liées à la fois aux tambours et au martelage du pavé par les sabots pourraient engendrer des soucis plus graves.”

Sans compter le passage des véhicules très fréquent puisque l’avant du bâtiment donne sur route de Mons.

Tant que ces travaux de stabilité n’auront pas été effectués, cette très courte partie de la rue du Cerf restera inaccessible à la fois aux véhicules et aux piétons par sécurité.

Pour les plus nostalgiques des Binchois, la Maison du Peuple représente forcément un lieu emblématique qui ne sera définitivement plus exploité comme établissement HoReCa. Lors des dernières éditions du Carnaval, un bar à gin y avait pris place mais de façon éphémère.