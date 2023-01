Les techniciennes de surface de l’administration communale de La Louvière en colère : “On veut du respect pour notre travail !” (Vidéo)

Rebecca, quant à elle, dénonce une surcharge de travail et un manque d’effectif récurrent. “Il arrive parfois que, à deux, nous devions faire le travail de sept personnes”, explique celle qui travaille comme technicienne de surface à la commune depuis 10 ans. “Les personnes qui s’en vont ne sont pas remplacées et il suffit qu’il y ait une ou deux absentes pour maladie pour que ça parte en vrille. Or, quand on doit travailler pour deux ou trois personnes, on se fatigue plus vite et donc, on se blesse ou on tombe malade. Durant notre temps de travail, on nous demande de travailler plus, ce qui n’est pas normal. Ce qu’on attend de cette manifestation, c’est une meilleure considération de notre travail et qu’on nous donne plus de moyens pour effectuer les tâches que l’on nous demande.”

Elles ne veulent plus être considérées comme des cafards que l'on peut écraser. ©Thomas Donfut

À l’issue de la manifestation, l’échevine des Ressources Humaines Françoise Ghiot ainsi que le directeur général adjoint ont rencontré la délégation de 50 personnes pour tenter de les rassurer. Une réunion qui semble avoir été positive d’après Calogero Morina, délégué CGSP à la VIlle de La Louvière : “Des pistes ont été envisagées pour améliorer le quotidien des techniciennes de surface comme des investissements en termes de matériel qui ont été promis mais aussi de trouver des solutions du point de vue des ressources humaines. Au niveau du management, ce sera aux autorités de prendre des mesures. Ce qui est certain, c’est que les techniciennes de surface veulent du changement. Elles savent que cela ne se fera pas du jour au lendemain et elles se montreront patientes jusqu’à un certain point c’est pourquoi le préavis de grève sera maintenu jusqu’au 31 mars. Et si jamais la situation ne s’améliore pas pour elles, nous sommes prêts à durcir le mouvement avec l’aide des autres affiliés CGSP de la Ville.”