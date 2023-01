La Louvière : le PTB veut des sacs-poubelles Hygea moins chers pour les citoyens

Depuis plusieurs mois, la capacité des sacs-poubelles a été rabotée de 10 litres pour les sacs mokas, passant de 60 à 50 litres et de 5 litres pour les sacs verts qui sont passés de 30 à 25 litres de capacité. Mais voilà, le souci pour Antoine Hermant et le groupe PTB louviérois, c’est que le prix n’a pas évolué. “Il est resté à 10 euros pour un rouleau de sacs mokas et à 10,8 euros pour les sacs verts, ce qui est relativement injuste”, commente le conseiller communal. “Car, en diminuant la capacité des sacs en ne modifiant le prix, les gens au final devront acheter plus de sacs pour la même capacité d’ordure donc, cela lui reviendra plus cher. Peut-être que les responsables d’Hygea ont diminué la contenance de ses sacs pour faciliter le travail de ses employés, ce qui serait une bonne chose, mais alors, il faudrait compenser avec une diminution du prix, ce qui serait logique. Alors que nous sommes en pleine crise énergétique, les moindres petites économies peuvent compter dans le budget d’un ménage.”