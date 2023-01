E19/A7 : L’éclairage et les éléments de sécurité des échangeurs de Familleureux et Houdeng vont être modernisés

Un nouveau chantier de rénovation va prendre place sur la E42-E19/A7 entre Familleureux et Obourg. C’est désormais l’éclairage public et éléments de sécurité qui vont être remplacés. Ils débuteront ce mercredi au niveau des échangeurs de Familleureux (E19/A7-A501) et l’échangeur d’Houdeng-Goegnies (E42-E19/A7 – E19/A7).