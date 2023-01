La Louvière : Kevin et Saléna cartonnent à The Dancer et sont les coups de cœur d’Agustin Galiana

Cerise sur le gâteau, le couple, dont le nom d’artiste est “Fusion” et qui pratique une danse mêlée de hip hop et de danse classique, a été choisi comme coup de cœur d’un membre du jury en l’occurrence Agustin Galiana. “Lorsqu’on a fini notre choré, dans l’excitation et l’émotion du moment, je n’ai pas compris tout de suite ce qui s’était passé. Mais être coup de cœur, c’est vraiment génial !”

A l’image de ce qui se passe dans l’émission The Voice, Kevin et Saléna font donc partie de l’équipe d’Agustin sont ainsi qualifiés directement pour la séance des shows car ils ne devront pas participer aux qualifications. “C’est vraiment top ! C’est un privilège exceptionnel car il n’y aura que trois coups de cœur, un par membre du jury, sur toute la saison ! On a hâte de travailler avec lui et de lui montrer ce que l’on vaut. Après l’émission diffusée ce mardi, on a pu échanger quelques mots avec lui mais pas trop. On a tout de même reçu un super accueil de la part de tout le jury mais surtout du public ce qui fait chaud au cœur et qui prouve qu’on est dans le bon.”

En plus de la chorégraphie, le jury a également salué le choix musical des deux Louviérois. “On commence par la chanson originale de Madonna Frozen et à un moment, on bascule avec le remix de Sickick qui a cartonné sur Tiktok. C’est moi-même qui ai mixé les deux morceaux.”

La prochaine étape pour le groupe Fusion se déroulera le mardi 14 février, jour de la Saint-Valentin.