Passerelle d’Arquennes : un conflit avec un riverain bloque l’aménagement du pré-Ravel qui permet d’y accéder

Il y a quelques mois, la passerelle d’Arquennes qui surplombe le canal a été placée. Une passerelle qui, à terme, pourra faire le lien entre le centre du village de Seneffe et Nivelles via l’ancien chemin de fer destiné à devenir un pré-Ravel. Et s’il faudra encore attendre quelques mois avant de pouvoir y accéder car des travaux sont encore nécessaires pour que tout soit parfaitement sécurisé, notamment les deux accès, un conflit juridique entre la commune et un riverain perturbe la suite des travaux. “Cela fait longtemps que le conflit est en cours avec ce riverain...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous