Ce samedi, à l’initiative du Lion’s Club du Val de Centre, Éric Boschman présentera son nouveau spectacle aux Arts et Métiers de La Louvière au profit des enfants du Gai Logis.

Radicalement différent de ses précédents spectacles “Ni Dieu, ni maître mais du rouge” ou “L’âge de la bière”, son nouveau show baptisé “Ça va saigner” dresse un “constat doux-amer autour des nourritures terrestres”, indique le Lion’s Club Val du Centre. “Il ne s’engouffre pas dans le, désormais, sempiternel combat contre la malbouffe mais il pointe d’un doigt acerbe nos incohérences quotidiennes. De la tomate bio espagnole produite dans des conditions effroyables au nutriscore A pour des myrtilles marocaines en février, il passe en revue quelques dogmes qui font mal.”

À ça on ajoute une belle couche de tendresse familiale et un final qui se rit de la mort. “L’homme a trouvé un palier, il a resserré son travail, moins fouillis, plus précis, il touche où ça démange un peu et on sort de là secoué. On mangera toujours du jambon prétranché bien rose et des fromages pasteurisés, mais avec un autre regard. Il ne se fait pas militant, ni même prêcheur ou croisé, ce n’est pas son style. Il joue avec nous comme avec les maux de l’époque en sautant de mot en mots. C’est tendu et nerveux, mais jamais minéral en fin de bouche…”

Réservations sur le site du Lions club Val de Centre.