La Louvière : les invitations pour le Banquet de la Louve sont lancées !

Le principe de l’oeuvre qui sera réalisée par et pour les Louviérois est simple. Il s’agira d’une table de 10 mètres de long qui représentera tous les aspect les plus représentatifs de la Cité des Loups et qui aurait normalement dû être présentée… il y a deux ans à l’occasion des 150 ans de la ville. “Industries, histoire, folklore, surréalisme… toutes les forme de vie que l’on peut retrouver à La Louvière seront représentées dans cette fresque”, nous a confié l’artiste. “Ces éléments dessinés sur des assiettes par 70 Louviérois de tous les horizons seront liés par le canal au centre de la table que j’ai moi-même peint jusque la mer à embouchure de l’Escaut à Anvers. Au bout du parcours, c’est un peu imagé mais j’ai imaginé une louve à partir d’un dock à laquelle j’ai juste ajouté la tête et les tétons, qui défend en quelque sorte les côtes des agressions, des inventions qui pourraient provenir de la mer. C’est un peu la construction d’un nouveau mythe.”

Au bout du canal, la louve protège les Belges... et ses louveteaux. ©Thomas Donfut

Les ateliers, qui auront lieu toute cette semaine, ont déjà donné beaucoup de satisfaction personnelle à Françoise Schein. “J’ai notamment rencontré des personnes formidables qui venaient d’une maison de retraite et qui m’ont littéralement épatée. L’art peut générer des tas d’émotions et des moments comme ceux-là. Travailler avec les gens, c’est ce que je préfère. C’est une source de richesse insoupçonnée et inépuisable. C’est même beaucoup mieux de travailler avec des personnes qui n’ont pas de formation artistique car elles n’ont pas d’a priori sur ce qu’elles représentent.”

Avant de se remporter le concours qui l’a amenée à présenter le Banquet de la Louve, Françoise Schein ne connaissait pas bien La Louvière. “J’y ai découvert un réel attrait, une réelle popularité de la culture et ce malgré la relative modestie de la ville qui n’est pas très grande. A titre personnel, La Louvière m’a également intéressée car mon père était directeur de charbonnage à Aiseau-Presle ce qui a forcément marqué toute mon enfance et une partie de mon adolescence.”

Claudine Liénard a dessiné une figure féministe louviéroise dans "son" assiette. ©Thomas Donfut

Claudine Liénard, quant à elle, a participé aux ateliers pour défendre ses convictions féministes. “C’est donc tout naturellement que j’ai choisi de représenter Jeanne Vercheval-Vervoort qui est une féministe louviéroise bien connue qui a beaucoup fait pour la cause des femmes”, nous explique la retraitée de 69 ans. “C’est aussi le côté participatif qui m’a plu dans ce projet et qui m’a motivée à y participer.”

En plus de cette table de 10 mètres de long, Françoise Schein réalisera une oeuvre qui sera placée dans une capsule temporelle et qui ne sera visible que dans 50 ans, lors des 200 ans de la ville de La Louvière.