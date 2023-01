Soraya voudrait plus de loisirs pour les jeunes, Evan rêve de créer davantage d’infrastructures sportives, Priscilla veut mettre l’accent sur la propreté tandis que Guillaume veut plus de sécurité aux abords des écoles… Une chose est sûre : les jeunes conseillers sonégiens de la jeunesse ne manquent pas d’idées pour améliorer le quotidien des jeunes de l’entité.

Ce mardi soir, en présence des membres du collège et du conseil communal, ils ont prêté serment en s’exprimant chacun à leur tour sur la raison de leur engagement et les projets qu’ils souhaitent voir aboutir.

À cette occasion, la bourgmestre, Fabienne Winckel, leur a rappelé qu’ils étaient les acteurs du futur et a insisté sur l’importance de cette démarche participative. ” Nous avions à cœur de poursuivre le développement de projets à l’écoute des besoins de notre jeunesse”, explique-t-elle. ” Si les plus petits sont déjà consultés via le Conseil communal des enfants, les adolescents auront désormais, pour la première fois, également l’occasion de faire entendre leur voix tout en participant au fonctionnement de la vie locale”.

Depuis février 2022, les jeunes conseillers se rencontrent tous les premiers mercredis du mois pour échanger, réfléchir, partager des idées et imaginer le Soignies de demain. Ces derniers mois, ils ont travaillé sur la cohésion de groupe, l’identité visuelle et la création d’une charte. ” Au-delà de la mise sur pied de nouveaux projets, il est important que les jeunes puissent apporter un avis et des suggestions dans le cadre des grands projets menés par la Ville”, ajoute la bourgmestre. ” Dans cet esprit, ils ont été consultés dernièrement au sujet du projet de réaménagement du site de l’ancien Delhaize et de l’ancienne gare de Neufvilles.”

Les 12 nouveaux conseillers peuvent donc dès à présent répercuter les questions posées par les jeunes sonégiens et faire part des problèmes rencontrés aux autorités.