Ecaussinnes : Le paiement de la commune à l’AIS Logement pas encore effectué : “Ce n’est plus qu’une question administrative. Tout a été acté”

La commune d’Ecaussinnes est partenaire de l’AIS Promo Logement depuis plusieurs années. Elle est représentée tant au sein de son Conseil d’Administration que de son Assemblée générale. “Ce partenariat permet non seulement aux propriétaires de bâtiments situés à Ecaussinnes de les mettre en location sans souci et avec une garantie de revenus, mais il permet surtout aux personnes en difficulté de louer un logement à prix modéré. Au regard du manque criant d’habitations sociales en Wallonie, c’est une offre qui répond à une demande de la partie la plus vulnérable de notre population. Par ailleurs, le CPAS d’Ecaussinnes et l’AIS ont renforcé leur collaboration depuis septembre dernier en organisant une permanence de l’assistante sociale de l’AIS dans les bureaux du CPAS”, poursuit Sébastien Deschamps.

Le partenariat avec l’AIS de Soignies est conditionné par le paiement annuel d’une participation financière. Ce dernier n’a jamais posé de problème jusqu’en 2020. En effet, notre commune n’a pas encore acquitté sa participation, malgré les sollicitations de l’ASBL relayées à plusieurs reprises par Stéphane ROMANS, Conseiller CPAS qui siège au sein de son Conseil d’Administration. Ecaussinnes est la seule commune partenaire de l’AIS en retard de paiement.

De son côté, le bourgmestre rassure. Il avait indiqué, en novembre dernier que “le problème venait de l’asbl qui ne nous avait pas envoyés de courrier pour payer ces redevances. Avant de pouvoir les verser, nous avons besoin de documents. Nous les avons finalement reçus en septembre et avons prévu une modification budgétaire pour les prendre en charge. Tout sera réglé avant la fin du mois”, répondait-il.

Des affirmations qui ont été mises en place. “Comme je l’avais dit, au niveau politique, notre décision a déjà été prise et actée. Ce n’est vraiment plus qu’un problème administratif qui est entre les mains du directeur financier. ”

Un problème de versement qui devrait donc être réglé rapidement.