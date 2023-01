La piscine de Soignies ne connaît toujours pas sa date de réouverture

Sélectionnée par la Région Wallonne dans le cadre du “Plan piscines”, la piscine communale de Soignies ne voit pas la fin de ses travaux arrivée. Après avoir pris du retard à cause de la crise sanitaire, des problèmes d’approvisionnement en matériaux ont ensuite retardé l’échéance. Des vols sur le chantier n’ont pas non plus aidé les entrepreneurs à finir le chantier. Après tous ces rebondissements, la ville de Soignies préfère rester prudente avant d’annoncer une nouvelle date de réouverture.

“Aucune date n’a été fixée”, indique la Ville de Soignies. “Nous préférons rester prudents et attendre avant de faire une quelconque annonce afin de ne plus donner de faux espoirs à nos concitoyens. ”

Il faudra encore attendre avant de pouvoir profiter d’une piscine flambant neuve à Soignies. Pour rappel, la rénovation prévoit un nouveau carrelage autour du bassin, un système de prévention des noyades, des nouvelles installations pour diminuer l’usage du chlore, le remplacement de la chaudière, la restauration de la façade avec une nouvelle isolation et le remplacement des grandes baies vitrées par des vitrages plus efficaces en termes d’isolation et un accès accrus pour les personnes handicapées.

Il est aussi prévu d’installer une gestion informatisée des entrées et une vidéo surveillance des locaux. Avec cet investissement qui s’ajoute à d’autres déjà réalisés ces dernières années, la durée de vie de cette piscine construite dans les années 80 pourra être prolongée pour de nombreuses années.