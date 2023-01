Le Louviérois Carlo Benedetti figurant de fortune du spectacle Triptych

C’est via une de ses filles que Carlo Benedetti se trouvera, pour la première fois de sa vie à 67 ans, sur la scène d’un théâtre ces 27 et 28 janvier. “Elle a invité sa tante au spectacle et a ensuite partagé sur les réseaux sociaux une...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous