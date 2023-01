Les ruines du palais de Charles de Lorraine à Mariemont, présélectionnées par l’Europe pour leur sauvegarde et valorisation

Situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bruxelles, ce Domaine de 45 hectares est un important lieu de mémoire européen dont la riche histoire remonte au milieu du 16e siècle. Classé comme site exceptionnel de Wallonie depuis 2003, Mariemont possède deux niveaux d’importance patrimoniale : le Domaine lui-même qui a vu se succéder ces 500 dernières années des figures éminentes de l’histoire européenne ; et les collections muséales initiées par Raoul Warocqué, philanthrope visionnaire lié à la révolution industrielle européenne.

“Au cœur du Domaine se trouvent les ruines du palais néoclassique de Charles de Lorraine, dernier gouverneur général des Pays-Bas habsbourgeois, construit sur les fondations de résidences princières précédentes. Le palais fut détruit pendant la Révolution française. Ces ruines, qui servaient de toile de fond à diverses collections archéologiques et faisaient ainsi partie d’un musée en plein air, sont aujourd’hui en danger d’effondrement. Près d’un tiers du Domaine entourant les ruines a été bouclé par mesure de sécurité et reste inaccessible aux chercheurs et aux visiteurs”, indique le musée royal de Mariemont.

Cette année, dans le cadre de ses nominations annuelles des 7 sites les plus menacés en Europe qui présentent un patrimoine naturel ou culturel exceptionnel, Europa Nostra a retenu les ruines de Mariemont sur une “shortlist” de 11 sites européens. Notant “l’extraordinaire valeur patrimoniale et l’appréciation du public du Domaine et du Musée royal de Mariemont”, Europa Nostra “encourage l’accélération de la collaboration administrative et institutionnelle afin de stabiliser les ruines du palais et de rétablir l’accès général à celles-ci et à leurs environs”. La sélection finale des 7 sites se fera au printemps 2023.

Les responsables du Domaine et Musée royal de Mariemont considèrent l’histoire de Mariemont et la promotion de son offre culturelle comme un moteur de développement culturel, économique et social, œuvrant dans ce sens avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne, en co-gestion avec le Service public de Wallonie (SPW), en particulier l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP). “Grâce à un vaste réseau de partenaires publics et privés, un plan de stabilisation des ruines, de recherche et de création d’un jardin archéologique ouvert au public a été défini, et une stratégie de mécénat privé a été lancée. Le Musée poursuit ses collaborations scientifiques et techniques avec tous ses partenaires, et mise sur la visibilité accordée par Europa Nostra pour rappeler la valeur historique du site de Mariemont au niveau européen et générer des opportunités de financement complémentaires pour la sauvegarde et la mise en valeur des ruines, cœur historique du Domaine de Mariemont”, poursuivent-ils.

Les 11 sites du patrimoine en danger ont été présélectionnés par un comité consultatif international, composé d’experts en histoire, archéologie, architecture, conservation, analyse de projets et finance. Les candidatures pour le Programme des 7 sites les plus menacés 2023 ont été soumises par des organisations membres, des organisations associées ou des membres individuels d’Europa Nostra en provenance de toute l’Europe, ainsi que par des membres de l’Alliance européenne du patrimoine.