Les travaux de la Place du Centenaire à Binche débuteront début mars : “Les arbres malades seront abattus mais celui du centenaire sera conservé”

La plupart des arbres qui entourent cette place avaient ainsi été déclarés malades de façon trop unilatérale par la Ville selon les riverains tandis que pour la Ville, leur abattage était devenu inéluctable. “L’arbre du Centenaire qui a donné son nom a une des plus belles places de Binche sera conservé”, tient d’emblée à rassurer Laurent Devin, bourgmestre de Binche. “L’analyse que nous avions faite à l’époque démontrait que les arbres en question dépérissaient et qu’ils mourraient de façon inévitable dans les 2 à 5 ans. Nous avons donc pris nos responsabilités et pris la décision de les abattre tout en profitant de l’occasion pour repenser complètement cette place qui représente beaucoup pour les Binchois. Les arbres qui seront plantés tout autour de la place sont déjà adultes et mesureront entre 12 et 20 mètres ce qui ne dénaturera pas l’endroit.”

Un profond lifting

Inaugurée en 1931, la place du Centenaire va donc subir un profond lifting. “Nous allons créer trois zones distinctes sur le site. La première sera dédiée à la détente avec des bancs, des pelouses, des arbustes dans laquelle ou pourra se reposer, respirer. La seconde sera dédiée aux enfants avec l’aménagement de petits jeux tandis que dans la troisième, les ados pourront se défouler sur un terrain de foot spécialement aménagé pour eux. L’idée est vraiment de donner à cette place une seconde jeunesse.”

En plus de ces aménagements, du parking sera créé autour d’une place souvent en proie au parking sauvage. “Vingt places de parking seront ainsi aménagées dont deux pour des personnes à mobilité réduite de chaque côté de la place. Nous avons également pensé aux cyclistes avec des râteliers qui permettront d’accueillir 8 vélos.”

Le montant total des travaux est estimé à 300 000 euros dont 170 000 de subsides accordés par la Région Wallonne. Ils dureront 160 jours ouvrables ce qui nous amènerait à fin 2023/début 2024 pour son inauguration.