Projet de quartier résidentiel à Marche-lez-Ecaussinnes : le promoteur va en recours auprès du gouvernement wallon

Lors du conseil communal du lundi 19 décembre 2022 à Ecaussinnes, un point ayant suscité de nombreuses réactions au sein de la population était à l’ordre du jour : le permis d’urbanisation pour la création d’une nouvelle voirie et la modification du tracé d’une partie du sentier 36. Cette demande s’inscrivait dans le cadre de la création d’un quartier résidentiel composé de 30 à 40 habitations unifamiliales et d’un immeuble à appartements entre la rue de l’Avedelle et Deval à Marche-lez-Ecaussinnes. Face à la levée de boucliers des riverains, cette ouverture de voirie a été refusée par le conseil communal d’Ecaussinnes.