”Après la création de la nouvelle circonscription en 2018, la publication du mémorandum du Conseil Economique et Social en 2019, la gestion de la crise sanitaire en 2020 et 2021, la CUC s’est lancée en février 2022 dans la définition de sa dynamique territoriale via la mobilisation des forces politiques, entrepreneuriales, syndicales et associatives”, indique un communiqué transmis dans la foulée de la présentation.

De ce travail est né “Centropôle”. Plus qu’un nom, cette nouvelle identité permettra d’initier des projets porteurs via 5 axes prioritaires pour la région du Centre : énergie, enseignement et emploi, santé, mobilité et tourisme seront ainsi au centre des attentions.

Centropôle, investi dans son bassin de vie, souhaite développer des projets cohérents auxquels les citoyens pourront s’identifier.

Ce nouveau nom se veut également un concept. “Un pôle car Centropôle se veut être un outil fédérateur pour les acteurs multiples du territoire autour d’un seul pôle central. Une coupole car là où les autres acteurs institutionnels répondent aux besoins propres de leurs missions, le rôle de Centropôle est transversal pour les villes, communes et citoyens faisant partie intégrante du Centre. L’un et l’autre définissent donc Centropôle qui, par son rôle transversal, permet au territoire de s’inscrire dans des projets partagés et portés par tous les acteurs de la région.”