La Louvière : Gabriel Calucci (PS) passe du conseil du CPAS au conseil communal

Sur les listes du PS en 2018, Gabriel Calucci a prêté serment ce mardi lors du premier conseil communal de l’année. Il succède à Afissou Fagbemi, décédé le 9 janvier dernier des suites d’une longue maladie. “Il est certain que ce ne sont pas des circonstances idéales pour débuter un mandat politique mais c’est ainsi et je profite de l’occasion pour présenter toutes mes condoléances à la famille d’Afissou Fagbemi que j’avais rencontré durant la campagne”, nous a confié l’Houdinois de 38 ans. “Mais lorsqu’on se met sur une liste électorale, on espère toujours être élu et je suis prêt à remplir la mission qui m’a été confiée. J’ai attendu de me lancer en politique car je ne me sentais pas assez mature mais j’y pensais cela dit depuis longtemps.”