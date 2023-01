Les mois de février, mars et avril feront le plein de carnavals dans la région du Centre

Les premiers carnavals auront lieu à Binche et à Mont-Sainte-Aldegonde les 19, 20 et 21 février prochains. Les habitants des deux entités ont d’ailleurs déjà eu l’occasion de défiler dans les rues à l’occasion des soumonces. Les carnavals de l’entité de Morlanwelz se poursuivront ensuite les 26 et 27 février à Morlanwelz et les 26, 27, 28 mars à Carnières.

Le mois de mars fera ensuite le plein de festivités. Le carnaval s’invitera en effet dans la commune d’Estinnes où les villages d’Haulchin et Vellereille-les-brayeux où il se déroulera du 5 au 7 mars. S’en suivra celui d’Estinnes-au-Mont du 12 au 14 mars. Les festivités se poursuivront ensuite jusqu’au carnaval de Rouveroy qui clôturera les festivités carnavalesques de la commune les 16, 17 et 18 avril.

L’entité de Manage entrera également en fête en mars. C’est le village de La Hestre qui ouvrira le bal les 12,13 et 14 mars. Pour le carnaval de Manage en tant que tel, il faudra attendre les 9, 10 et 11 avril. Deux carnavals importants de la région prendront place les 19, 20 et 21 mars prochains. Ce sont en effet les dates annoncées pour le carnaval de La Louvière et de Chapelle-lez-Herlaimont.

Gottignies ouvrira le mois d’avril en fanfares avec son carnaval prévu les 1 et 2 avril. Pour le carnaval du Roeulx, il faudra tout de même se montrer patient puisqu’il aura lieu en juillet. Braine-le-Comte vivra également aux sons des Tambours le dimanche des Rameaux. Pour celui d’Ecaussinnes, il faudra attendre une semaine après Pâques pour voir le carnaval prendre place.

Entre tous ces carnavals, d’autres prendront place dans les différents villages des villes et communes du Centre. Les programmes respectifs sont disponibles sur le site internet des communes.