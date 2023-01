Le Domaine du Château de Seneffe contraint d’abattre 200 arbres dans son parc

Lors d’intempéries qui ont frappé le parc, des problèmes sont survenus. “Nous avons constaté des chutes de branche, des déracinements etc... C’est vraiment dommage d’en arriver à des solutions aussi extrêmes mais encore une fois nous n’avons pas le choix, on ne coupe pas un arbre par plaisir. Il faut penser à la sécurité des visiteurs et éviter toute possibilité d’accident.”

La plupart des arbres qui seront abattus sont des frênes ou des érables.

Durant les travaux qui s’étaleront sur 50 jours ouvrables hors intempérie, le parc sera toujours accessible. “Nous avons séparé le domaine en 25 zones et nous commençons par celles qui sont les plus fréquentées de façon à ce qu’elles soient accessibles durant les vacances du Carnaval mais le parc restera tout de même ouvert. Nous avons également fait en sorte que le paysage ne sera pas non plus gâché par ces abattages.”