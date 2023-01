A Seneffe, on compte 5500 logements dont 11% d'appartements et un tiers est loué tandis qu'à Pont-à-Celles, 90% des 7211 logements sont des maisons dont la part du locatif ne dépasse pas les 15%. Les deux communes ont en outre signé la convention des maires en 2017 qui demandait notamment une réduction des émissions en C0² de 40% d'ici 2030 et ont adopté en 2018 un plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat.

Dans les deux communes, le potentiel de rénovation est important puisque 89% des habitations datent d'avant 2001 dans lesquelles une toiture sur deux seulement est isolée et dont 30% des murs à peine sont isolés et seulement 14% sont dotées de panneaux photovoltaïques.

C'est partant de ces observations qu'est née la première opération Renov'Energie conjointe entre les deux communes voisines. Une opération à laquelle 136 candidats s'étaient inscrits dont 67 ont engagé de façon effective des travaux représentant au total 1,5 million d'euros sur un potentiel de 4,6 millions. Ces travaux ont engendré une réduction moyenne du CO² de 46% par candidat soit 2,86 tonnes par an et par candidat.

Les objectifs de l'opération Renov'Energie sont d'enclencher un programme énergétique du bâti existant, de faire découvrir aux citoyens propriétaires les possibilités d'autofinancement de ses travaux, de réduire les factures d'énergie des ménages, d'amplifier la création d'emplois dans le secteur du bâtiment et ainsi participer à la réduction des gaz à effet de serre.

Isolation thermique du sol, des murs, des toitures, remplacement des châssis, remplacement des systèmes de chauffages, placement de pompes à chaleur, rénovation de l'éclairage en LED, tout cela est possible et auto-finançable avec des taux avantageux.

Ces 1er février à Seneffe et 7 février à Pont-à-Celles, une réunion d'information sera organisée pour les potentiels candidats au nouveau plan Rénov'Energie. Renseignements à Seneffe au 064/52.17.89 et à Pont-à-Celles au 071/84.90.49