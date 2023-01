Un malfrat se dégonfle avant de commettre un braquage à Soignies : “C’était moins méchant de revendre des téléphones que de les voler”.

À la barre du tribunal correctionnel de Mons, le prévenu a contesté. “Je suis resté dans la chambre d’hôtel. Je me suis en quelque sorte dégonflé”, a-t-il confié. Je n’ai fait que revendre deux téléphones. “C’était moins méchant de les revendre que de les voler”. Des déclarations que le représentant du ministère public et la juge qui présidait l’audience ont des difficultés à avaler. D’autant plus que le véhicule du prévenu a été utilisé au cours de ce braquage. “Les auteurs utilisaient souvent ma voiture à mon insu ainsi que des volées”, a-t-il expliqué.

Selon le conseil de Diego, l’ensemble du dossier repose uniquement sur le témoignage d’un co prévenu. Le malfrat aurait effectivement communiqué de fausses infirmations auprès des services de police afin d’inculper Diego. “C’est une question de jalousie et de vengeance”, a expliqué l’avocat du prévenu au cours de sa plaidoirie. “Mon client entretenait une relation sexuelle avec la compagne du co auteur. Il a simplement voulu régler ses comptes. Certes, Diego s’est associé au recel mais n’a jamais commis ce braquage. Il a changé d’avis à la dernière minute estimant qu’il n’avait pas assez de violence en lui pour participer à vol”.

Une peine de travail a été sollicitée de la part de la défense. Le représentant du ministère public a quant à lui requis une peine de 3 ans de prison assortie d’un sursis. Le jugement sera rendu le 20 février.