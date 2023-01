Ecaussinnes : un acte de vandalisme commis dans un garage ce week-end : “la criminalité n’a pas augmenté depuis l’année dernière”

La question avait déjà pu être abordée en conseil communal la semaine dernière. Sur demande de l’opposition, la majorité en place était invitée à en dire plus sur ses intentions pour accroître la sécurité et le sentiment de sécurité des habitants suite aux multiples vols survenus quelques jours plus tôt. Le bourgmestre avait alors indiqué : “Qu’il regrettait cette situation pour les commerçants. Outre les pertes liées aux vols, ils doivent bien souvent fermer leur commerce le temps des réparations, parfois coûteuses. ”

Le chef de corps de la zone de police de la Haute Senne avait alors été interpellé par les autorités locales. “Il m’avait confirmé que plusieurs enquêtes étaient menées par le service d’Enquête et de Recherches de la zone de police. Il avait également indiqué que tous les éléments à disposition étaient exploités et mis en œuvre pour identifier et interpeller les auteurs le plus rapidement possible”, poursuivait le maïeur avant de conclure.

“Les patrouilles de police sont informées des faits commis et disposent de toutes les informations utiles pour orienter au mieux leur travail. Elles peuvent ainsi veiller à éviter que de nouveaux faits se produisent et interpeller les auteurs. ”

Le conseiller Bernard Rossignol avait ensuite ajouté que plusieurs dégradations de véhicules et de maisons étaient survenues entre-temps. “Quelle va être la suite ? ” se questionnait-il ? Une question d’autant plus d’actualité avec ces nouveaux faits de vandalisme. Des faits isolés selon la zone de police qui confirme que le taux de criminalité n’a pas augmenté par rapport à l’année précédente.

“Nous étions justement en préparation du bilan de criminalité qui démontre qu’il n’y a pas d’augmentation des faits de vandalisme par rapport à l’année dernière”, révèle le commissaire Paul de la zone de police de la Haute Senne. “Les faits de ce week-end résultent d’un acte isolé. Il est difficile à dire si l’extinction de l’éclairage public en est une des causes. Les caméras de surveillance vont, dans tous les cas, être vérifiées afin de mettre la main sur l’auteur le plus rapidement possible. ”

Une chose est sûre, même si la sécurité n’a pas diminué depuis l’extinction de l’éclairage public, le sentiment de sécurité des citoyens semble en péril. Des actions sont donc mises en place pour tenter d’atténuer cette sensation d’insécurité. “Depuis les récents vols, de nombreuses patrouilles passent régulièrement dans le secteur. Aucun autre fait de la sorte n’est d’ailleurs survenu depuis lors. En ce qui concerne l’enquête pour retrouver l’auteur des vols, elle se précise grandement”, conclut le commissaire Paul.