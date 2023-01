Le village d’Henripont victime d’une coupure d’eau depuis ce dimanche matin : “un problème de surpresseur en serait la cause”

Depuis ce dimanche, un dispositif d’urgence a dû être mis en place à Braine-le-Comte pour faire face au problème d’approvisionnement en eau. “Nous n’avons même pas été mis au courant du problème. J’ai lu sur les réseaux sociaux que les citoyens d’Henripont se plaignaient d’une coupure d’eau depuis 11h. Je me suis alors tourné vers le directeur des travaux qui n’était au courant de rien. Le site de la SWDE était en maintenance et ne savait donc pas nous en dire plus non plus”, confie Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte.

Le maïeur s’est ensuite tourné vers la SWDE… pas plus au courant que les autres. “Je suis finalement parvenu à rentrer en contact avec un responsable de la SWDE qui n’était pas au courant non plus. Finalement, vers 18-19h, nous avons enfin pu en savoir plus via les équipes de garde”, poursuit Maxime Daye. “Nous avons ainsi appris que depuis ce dimanche matin, le village d’Henripont et le quartier du bois de la Houssière n’étaient plus approvisionnés en eau. Le problème viendrait d’un surpresseur qui se met en sécurité car il ne reçoit pas suffisamment d’eau. ”

Ce dimanche déjà, les équipes de garde de la SWDE se sont penchées sur le problème. En ce lundi, les effectifs sont désormais au complet et travaillent d’arrache-pied pour régler ce problème de coupure d’eau au plus vite.

En attendant, les habitants peuvent s’approvisionner en eau au sein de l’école communale du village. “Nous avions demandé qu’une distribution d’eau potable puisse avoir lieu dès ce dimanche. Nous en avons reçu très rapidement de la part de la SWDE. Les ouvriers communaux ont également répondu présent très rapidement ce dimanche pour distribuer toutes ces bouteilles d’eau dans les habitations d’Henripont. Sur place, la solidarité des habitants a pris le relais. Ils ont directement pris toutes les bouteilles et consorts pour les apporter aux personnes ne pouvant se déplacer”, conclut Maxime Daye.

Une première distribution a donc eu lieu ce dimanche soir. Une deuxième salve d’eau a ensuite été reçue vers 22h pour les habitants en nécessitant encore. Les stocks restants ont finalement été déposés au sein de l’école communale du village où les habitants peuvent se rendre librement.