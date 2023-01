Soignies et Ecaussinnes, candidates à l’obtention des subsides du plan POLLEC

Depuis 2012, la Wallonie a soutenu l’engagement des communes dans la Convention des Maires qui vise la lutte contre les changements climatiques et la promotion de l’énergie durable. Les conseils communaux de Soignies et Ecaussinnes étaient invités à se pencher sur l’introduction d’un dossier de candidature synonyme d’engagement à mettre en œuvre les actions définies dans le programme de travail.

Le programme de travail reprend 6 objectifs. Ces objectifs comprennent le développement du photovoltaïque. Ils prévoient également d’informer, de sensibiliser et d’accompagner les citoyens dans les démarches administratives afin de bénéficier des primes à la rénovation des bâtiments et de prêt à taux zéro via l’ASBL FRCE. Le Plan Communal de Mobilité, l’accompagnement et l’orientation des citoyens qui souhaitent voir émerger une Communauté d’Énergie Renouvelable au sein de leur immeuble, quartier, village, la mise en place d’une nouvelle Zone d’Immersion Temporaire et l’organisation de défi Génération Zéro Watt dans les écoles de la commune complètent la serié d’objectifs à mettre en œuvre dans le cadre du plan POLLEC.

Ce soutien régional consiste au financement des ressources humaines permettant de renouveler le contrat d’un agent en charge de cette matière. Les communes s’engagent également à rechercher activement d’autres subsides à tout niveau en vue de mettre en œuvre les actions du programme de travail.

“Le programme concernant le Plan d’Action en faveur de l’Énergie Durable et du Climat est proposé depuis 2017 à la Ville de soignies. Grâce au soutien de la Région Wallone, la Ville de Soignies travaille dans la continuité de ces objectifs grâce notamment à l’appel à projet POLLEC 2022. Plusieurs actions sont en cours de réalisation notamment la création d’une île photovoltaïque via la présentation du projet auprès des citoyens, la réalisation d’audit énergétique pour les propriétaires souhaitant réaliser des travaux de rénovation et d’isolation, le travail de collaboration avec L’ASBL FRCE,… La Ville de Soignies baisse également ses émissions de CO² grâce à l’isolation de ses bâtiments comme la piscine, les écoles, le service des 8 travaux,… depuis 2006, les émissions de CO² des bâtiments communaux ont chuté de près de 60 % ”, conclut la Ville de Soignies.