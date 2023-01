Un Houdinois à l’émission “N’oubliez pas les Paroles” sur France 2 : “Une expérience inoubliable”

Impossible de connaître l’issue du duel qui l’a opposé au champion ou à la championne en cours mais quel qu’en soit le résultat, l’expérience était réussie pour Cédric qui ne l’oubliera pas de sitôt. “C’est vraiment très enrichissant de passer comme ça pour la première fois à la télé. J’ai pris beaucoup de plaisir à participer à cette émission. J’ai déjà tenté ma chance à The Voice ou à X-Factor et cette première expérience va certainement m’aider à passer les prochains castings car je n’ai pas encore abandonné l’idée de percer dans ce domaine qui me passionne.”

Fan de karaoké

Fan de karaoké et d’artistes comme Florent Pagny, Matt Pokora, Grégory Lemarchal ou encore Patrick Fiori du côté de la chanson française, Cédric s’est entraîné sans relâche pour participer à l’émission. “En fait, je m’entraîne depuis plusieurs années déjà notamment en participant à des soirées karaoké. Il existe aussi des playlists spéciales sur les plateformes de streaming avec les chansons qui reviennent de façon régulière et qu’il faut connaître si on veut aller loin dans l’émission. Mais l’ennui, c’est qu’une fois sur scène, le stress des caméras, du public, des choristes, des danseurs peut prendre le dessus et, même si on connaît la chanson, on ne suit pas forcément le titre de l’émission et on peut oublier des paroles que l’on connaît pourtant. Et puis il y a tellement de choses à se rappeler comme toujours sourire, tenir le micro correctement etc...”

Pourtant, tout était fait pour que le stress ne prenne pas le dessus. “Lorsqu’on arrive, on est très bien accueilli par la production et tout est fait pour que l’on n’angoisse pas. Nagui, très sympa au demeurant, accueille aussi les candidats et nous rassure. Le trac était tout de même présent mais dès que la première note de la chanson d’introduction démarre, tout passe comme dans du beurre et on parvient à se laisser aller.”

Par son passage dans l’émission, Cédric aimerait faire passer un message. “Tout le monde peut arriver à passer à la télé, il suffit d’un peu d’abnégation. Personnellement, je retenterai ma chance sans hésiter et ce quel que soit le résultat de ma participation.”

Pour savoir si Cédric a réussi son premier défi, rendez-vous ce mardi sur France 2 à 18h45 !