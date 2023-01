Les modules préfabriqués de l’école de Steenkerque vont devoir être changés en urgence

L’état des modules préfabriqués de l’école de Steenkerque était sous surveillance annuelle des services Travaux et Enseignement de la ville. Après avoir fait leur temps, l’heure est désormais au changement. “Nous devions absolument faire quelque chose”, indique André-Paul Coppens, échevin des Travaux à Braine-le-Comte. “Nous voulions déjà inscrire le coût de remplacement de ces modules lors du budget 2022 mais la flambée des prix nous avait poussés à simplement les rénover. ”

Mais voilà, depuis plusieurs mois maintenant, les rénovations ne sont plus suffisantes, obligeant le collège communal à demander en urgence le remplacement des modules de classes en préfabriqués. “Les soucis ont commencé en octobre. Avec la pluie, plusieurs infiltrations se sont créées. Après un contrôle total des modules, nous nous sommes aperçus qu’il y avait des endroits complètement pourris auxquels nous ne savions pas remédier”, poursuit André-Paul Coppens. “Nous avons alors fait appel à un couvreur pour remplacer la couverture provisoire de la toiture. Les pompiers sont également intervenus pour canaliser les fuites. Malgré tout cela n’était pas suffisant. ”

Le collège communal s’est ensuite réuni en novembre pour réfléchir à une proposition de remplacement des modules grâce à un crédit d’urgence. Malheureusement, le dossier de la Ville de Braine-le-Comte ne remplissait pas les conditions d’éligibilité. Une autre solution devait donc être trouvée.

“Nous avons alors accéléré les choses pour pouvoir proposer un produit fini au conseil communal. Nous avons opté pour l’alternative la plus luxueuse, proposant des modules préfabriqués mieux isolés et disposant de pompes à chaleur pour son système de chauffage. Des offres sont possibles à partir de 330 000 euros. Pour anticiper d’éventuelles augmentations des prix, nous avons prévu 360 000 euros au budget”, conclut André-Paul Coppens.

En passant le point en urgence, les travaux pourront commencer un mois plus tôt que prévu. Ils auront ainsi lieu dans cinq mois, au début des vacances scolaires. Le conseil communal a voté à l’unanimité ce point en urgence. Plusieurs questions ont tout de même été posées par le groupe d’opposition Ecolo. Elles portaient sur la durée de vie des modules et sur la construction d’un éventuel bâtiment pour les remplacer.

“Les modules ont une durée de vie d’environ 20 ans que nous avons largement dépassée. Des études ont bien évidemment été menées pour envisager la construction d’un bâtiment en dur à la place des modules. Cela n’est cependant pas possible, aussi bien à cause du coût (entre 600 et 700 000 euros) qu’à cause de la durée des travaux”, répond André-Paul Coppens.