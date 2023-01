Ulrïch Bartolas : “Le projet des Ateliers de Rempart à Binche n’est pas enterré, loin de là”

Ulrïch Bartolas, promoteurs pour le volet commercial du projet n’avait pas encore réagi à cette décision, préférant attendre de prendre connaissance en détail de la décision du Conseil d’État.

Deux griefs retenus

Pour lui, rien n’est encore fait et le projet, même s’il prendra de facto quelques mois de retard, n’est pas encore enterré. “Et ce, même si la suspension du permis devait se muer en annulation”, nous a confié le Binchois. “Le Conseil d’État justifie sa décision en nous parlant des voiries intérieures qui devront faire partie du domaine public au lieu du privé comme nous l’avions indiqué dans le projet. Cela demandera quelques détails à régler mais nous suivrons bien entendu ces recommandations.”

Le second “grief” retenu par le Conseil d’État, ce sont les problèmes de mobilité liés à l’affluence de véhicules forcément attendue dans ce genre de projet et ce, en plein centre-ville qui plus est, à proximité de plusieurs écoles primaires et secondaires. “Ce qui nous est reproché, c’est d’avoir effectué les études d’incidence en plein covid alors que les gens étaient pour la plupart en télétravail. Eh bien soit, nous sommes prêts à refaire des études d’incidence en situation normale. Nous n’attendrons pas longtemps avant de mettre la machine en route car le temps presse, notamment pour le volet commercial.”

guillement



En effet, les différentes enseignes qui ont déjà marqué leur accord pour s'installer dans le complexe commercial trépignent d’impatience… “Plus le temps passe, moins je suis serein sur le plan des commerces car ils n’attendront pas tous gentiment que le projet des Ateliers soit construit. La situation notamment du Carrefour du centre-ville est inquiétante car là où ils sont, c’est de moins en moins tenable. Pour le volet logement, j’ai cru comprendre que les deux agences binchoises à qui nous avons confié la gestion des appartements croulent sous les demandes de renseignements. Je comprends les inquiétudes des riverains mais c’est vraiment dommage qu’une poignée d’entre eux bloque un si beau projet pour leur ville.”

Depuis le début, les riverains reprochent de ne pas avoir été entendus. “Or, à de nombreuses reprises, nous leur avons proposé une rencontre et ce même en présence de représentants de l’autorité communale mais ils ont toujours refusé. Nous aurions pu leur dire que tant que des recours étaient possibles, nous n’aurions pas pu commencer les travaux car nous ne possédons toujours pas les terrains qui appartiennent toujours à la Ville ou à Idea.”