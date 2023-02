Braine-le-Comte devrait accueillir neuf nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques

“Les neuf lieux d’accueil de bornes électrique ont été choisis en fonction de la densité des quartiers et, surtout, en fonction de la proximité à un boîtier électrique suffisamment puissant pour les accueillir”, indique Léandre Huart, échevin de l’Énergie à Braine-le-Comte. “Trouver ces neuf emplacements n’a donc pas été une tâche aisée. Il fallait trouver non pas une place publique mais bien un espace public qui disposerait d’une poche de stationnement à proximité directe de boîtiers électriques d’Ores. ”

Les rues retenues sont finalement les rues de l’école normale, des frères Dulait, du champ du Caillau, des Dominicains, du 11 novembre, Edouard Etienne, Chapelle à Fourmis ainsi que le champ de la Lune et l’avenue du Marouset.

Du côté de l’opposition, le groupe Ensemble s’est dit ravi de ces futures installations de bornes électriques même s’il regrette que les villages ne soient pas concernés. “Je suis ravi d’avoir enfin une réponse concrète à mes questions orales et propositions des 1er mars et 26 avril 2021 concernant les bornes de recharges électriques”, confie Yves Guévar, conseiller communal Ensemble avant de poursuivre.

“Je me demande tout de même si on ne pouvait pas être plus ambitieux. En effet, les villages ont été oubliés. C’est évidemment plus que dommage ! Une borne au centre de chaque village aurait été judicieuse. Si la proposition de répartition couvre un large périmètre, les zones prioritaires devraient couvrir les quartiers à forte densité de population dont les logements sont à rue avec peu ou pas de garage ou allée privée. ”

Des remarques auxquelles l’échevin de l’Énergie a pu apporter des réponses. “Nous n’avons pas choisi les villages car ceux-ci sont mieux desservis par les espaces privés qui permettent d’accueillir des bornes plutôt qu’en centre-ville où l’espace y est restreint. Ces neuf bornes ne sont évidemment qu’un commencement. Dans l’ensemble de nos nouveaux projets, nous pensons systématiquement à en implanter lorsque cela est possible. D’autres verront donc, bien entendu le jour”, conclut Léandre Huart.