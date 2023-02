Le retour de la scan car à La Louvière pour le volet répressif de la zone bleue fait débat au sein du conseil communal

L’objectif de ce revirement de situation après de nombreuses années de parking payant, ramener du monde dans le centre-ville et ainsi aider les commerçants. Mais voilà, qui dit zone bleue dit aussi contrôle et répression en cas de dépassement ce afin d’éviter les “voitures-tampons” qui ne bougeraient pas de la journée.

Pour effectuer ces contrôles, la Ville va lancer un appel d’offres à une société privée et c’est la solution de la scan car qui sera privilégiée. “Si on demandait à des agents de surveiller la zone bleue 6 jours sur 7, cela coûterait beaucoup trop cher”, nous explique Jacques Gobert. “Nous serions alors contraints de revoir notre copie et de diminuer le temps de stationnement gratuit, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt du citoyen.”

Des agents qui contrôlent le stationnement, c’est l’option privilégiée par le PTB. “Ce que nous craignons, c’est qu’un opérateur privé veuille tout faire pour gagner de l’argent et donc, de multiplier les contrôles”, nous a confié Antoine Hermant. “Je reconnais qu’il faut un volet répressif dans une zone bleue de deux heures mais avec une scan car, nous craignons une chasse au PV au détriment du but premier de la mesure et donc, du citoyen.”

La scan-car n'a pas laissé que de bons souvenirs à La Louvière...

De son côté, le groupe PLUS, la scan car évoque trop de mauvais souvenirs. “À l’époque, il y avait beaucoup trop d’erreurs constatées et les personnes qui vivaient dans le centre-ville comme ceux qui y travaillent ou encore les personnes disposant d’une carte PMR étaient pénalisées”, explique Xavier Papier. “La question est de savoir aussi comment le contrôle va réellement être effectué par la scan car qui devra vérifier le placement des disques sur le tableau de bord, ce qui pose également souci du point de vue du respect de la vie privée.”

Jacques Gobert, s’il reconnaît les approximations de la scan car du parking payant en rue, a la solution : “Dans le marché que nous allons lancer afin de dénicher le meilleur partenaire privé pour le contrôle de la zone bleue, nous allons spécifiquement exiger que les photos prises par la scan car soient toute systématiquement analysées par un agent avant d’envoyer la redevance et ce afin d’enlever tout doute. Si le doute subsiste, ce sera en faveur du citoyen.”

De son côté, le MR est clairement pour le retour de la scan car. “La surface à couvrir sera bien trop importante pour des agents pédestres”, précise Olivier Destrebecq. “La scan car est selon nous incontournable pour éviter les soucis liés aux voitures-tampons qui resteraient stationnées toute la journée au même endroit. Elle serait également plus habilitée à vérifier si les voitures ont bougé de quelques mètres.”