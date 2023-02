Un espace numérique public ouvre ses portes à Braine-le-Comte ce mercredi

“La Ville de Braine-le-Comte a l’immense plaisir d’annoncer l’ouverture de son propre Espace Public Numérique (EPN) reconnu par la Wallonie, fruit de la collaboration entre le Plan de Cohésion sociale, l’École Industrielle et Commerciale de Braine-le-Comte, de nombreux services communaux, mais aussi des partenaires associatifs de l’entité et des bénévoles motivés”, indique la Ville de Braine-le-Comte.

“Dès ce mercredi, les citoyens pourront donc trouver, dans le centre-ville, un endroit où ils peuvent gratuitement accéder à du matériel informatique connecté à Internet, ainsi qu’à une imprimante. Dans un premier temps, celui-ci se situera dans les bâtiments de l’École Industrielle et Commerciale (EICB), Rue de Mons n°22”, poursuit la Ville de Braine-le-Comte.

Plusieurs permanences tout public, ouvertes à toutes et tous gratuitement et sans rendez-vous, seront organisées chaque semaine. Elles prendront place le mercredi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à midi.

Une aide et un accompagnement individualisé peuvent également être obtenus durant la permanence du vendredi, sur inscription préalable auprès du Plan de Cohésion sociale (pcs@7090.be ou 067/551.550). Plusieurs initiations en informatique, en petit groupe, seront aussi proposées par la suite.