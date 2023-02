Besonrieux : Trottiloups, une façon originale de découvrir la région du Centre

C'est en 2021, alors que la pandémie est toujours bien présente, que trois amis, Fabrice Vella, Paolo Rizzuto et Kevin Ataty, tous originaires du village de Besonrieux, ont l'idée de lancer des balades en trottinette électriques. "On avait vu ça du côté de Dinant et on s'est dit que ça serait bien de lancer ce genre d'activité chez nous", nous explique Kevin Ataty. "On a investi dans des trotinettes et on s'est lancé."