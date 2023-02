Partant de ce constat, le CPAS de La Louvière ne voulait pas rester de marbre et a comme projet la construction de trois logements d’urgence pour parer à ces situations de violence intrafamiliale. “Nous pensons spécifiquement aux dames, bien entendu, avec ou sans enfant mais aussi aux jeunes en rupture avec le fonctionnement familial”, précise le CPAS de La Louvière. “Ces différents profils ne trouvent que très difficilement, en urgence, une solution d’accueil bienveillante et sécurisante afin de leur permettre de prendre le temps de souffler et de repenser leur avenir.”

Dans le cadre du Plan national de relance et de résilience de la Belgique, un appel à projet a été initié par Madame la Ministre Morreale, Ministre de l’Action Sociale, afin d’accroître l’offre d’accueil et d’hébergement en faveur des personnes les plus vulnérables. “Le CPAS de La Louvière a déposé un projet pour la création de 3 logements temporaires en vue de l’hébergement en urgence de citoyens victimes de violences intrafamiliales.”

Le Gouvernement Wallon a retenu ce projet et octroie au CPAS de La Louvière une enveloppe de 492 470 euros pour le mener à bien et créer ces 3 nouveaux logements. Si tout se passe bien, les travaux nécessaires pourraient débuter dès 2024.