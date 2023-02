Avec trois sociétés jubilaires et après deux ans d’arrêt, le Carnaval de Binche 2023 va marquer les esprits

De l’avis de tous les spécialistes, l’édition 2023 du Carnaval de Binche va être haute en couleur, encore plus que d’ordinaire ! Après deux ans de sevrage, les gilles, paysans, pierrot, marins et autres arlequins sont plus qu’impatients de battre à nouveau le pavé. “On l’a déjà bien ressenti lors des répétitions et des soumonces en batterie”, a signifié Laurent Devin durant la conférence de presse. “Il y régnait une joie collective de se retrouver sans tension, sans querelle. Un peu comme si Binche et son Carnaval étaient sortis d’un très long tunnel. Binche revit et ça fait du bien !”