Le Binchois Xavier Hacardiaux est le seul sabotier artisanal de Wallonie

Xavier Hacardiaux est gille chez les Réguénaires. Il y a douze ans, lassé des maux de dos et de pied que lui procuraient ses sabots, ce négociant en bois achète sa première machine et décide de créer de ses propres mains ses sabots. “J’avoue avoir pas mal galéré au début pour trouver le bon modèle, j’ai bouquiné, j’ai visité de nombreuses saboteries et j’y suis arrivé”, nous a-t-il confié. “Mon sabot est artisanal et ressemble à un sabot d’antan, lorsqu’il y avait encore des sabotiers artisanaux à tous les coins de rue ou presque. Il faut compter quatre heures pour la confection complète d’un sabot mais plusieurs mois pour qu’il soit prêt à être porté. La principale différence entre mes sabots et ceux qui sont fabriqués de manière plus industrielle, c’est le confort. Les ouvertures sont plus larges ce qui rend le sabot plus confortable. Mes sabots ne sont pas teints non plus mais fumés, ce qui leur donne une teinte brunie caractéristique.”