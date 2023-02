Manage : les entreprises, commerces et indépendants mis à l’honneur

À ce jour, plus de 1200 entreprises, commerces et professions libérales sont actifs sur le territoire de Manage dans des secteurs diversifiés. Avec un taux de création de 11 % et un taux de cessation de 6 % en 2021, Manage est proche des moyennes wallonnes et même un peu au-dessus, au niveau des créations d’entreprises. De plus, les courbes d’évolution de Statbel démontrent que l’activité économique de Manage ne cesse de croître.

Manage comprend actuellement 5 parcs d’activités gérés par le partenaire Idea avec plus d’une centaine d’entreprises. Un 6e parc d’activités d’une superficie de 65 ha (Manage Nord) viendra bientôt s’ajouter à la liste. À terme, cette nouvelle zone devrait permettre la création de 1 300 emplois directs.