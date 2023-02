À 77 ans, la gérante du Camillo à La Louvière prend une retraite bien méritée : “le commerce est à remettre”

Dimanche dernier, un peu à la surprise générale, le Camillo annonçait sir les réseaux sociaux que le commerce était à remettre. Depuis 37 ans, c’est Claudine Maes qui était à la barre. D’abord avec son mari Serge, ensuite, depuis dix ans et les problèmes de santé de ce dernier, seule. “Franchement, on ne peut que tirer son chapeau devant ma maman”, nous explique Vanessa Janssens, la fille de Claudine. “Sur 37 ans et hormis la difficile période du covid, je pense que le café a fermé durant deux jours au maximum. Elle a toujours été au poste quoi qu’il arrive et ce toujours avec le même enthousiasme. Elle aurait pu dire stop après le confinement durant lequel elle s’est sentie coupée du monde mais elle a rempilé. Pour ses clients. Ces derniers quant à eux sont un peu tristes mais comprennent tout à fait que ma maman ait besoin de repos. Quant à elle, elle semble soulagée et sereine mais le jour de la fin, ce sera certainement autre chose…”