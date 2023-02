La Commission des Bourgmestres de la Boucle du Hainaut réaffirme son désaccord face au projet tel que présenté par Elia

Les élus déplorent que leurs courriers et démarches initiés ces derniers mois n’aient pas été entendus et soient restés sans réponse. Toutefois, l’étude d'incidences qui s’annonce, sera l’opportunité de faire entendre la voix de leur commune via de nouvelles procédures publiques et transparentes. Ils s’en réjouissent. Le projet doit en effet évoluer au vu des problématiques soulevées depuis le lancement du projet par Elia.