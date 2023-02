Soumonces en batterie de Strépy: "les larmes couleront toujours"

Pour rappel, lors du ramassage des Gilles, un groupe constitué de 150 à 200 personnes se trouvait dans la rue des Canadiens lorsqu’une voiture roulant à vivre allure les avait percutés par l’arrière. Cette tragédie qui a suscité l’émoi dans l’ensemble du pays a causé la mort de 6 personnes et de nombreux blessés.

Avec une grande émotion, le roulement des tambours et le son des clochettes se faisaient tout de même entendre un peu partout dans le centre ce samedi après-midi. Au cours de leur passage, un vif frisson se faisait ressentir auprès des différents groupes et de leur famille qui les suivait pendant ce périple. Parmi la société “Les Boutes en Train”, les yeux de certains restaient rougis par les souvenirs et n’avaient pas les mots pour s’exprimer.

”Psychologiquement, c’est compliqué”

L’échevin des Travaux louviérois, Antonio Gava a fait partie des blessés du drame de Strépy. Gille dans la société “Les Boute en Train”, il a pris la décision de participer au Carnaval mais pas aux Soumonces. “Au départ, je ne voulais pas du tout faire le Gille, je ne le sentais pas”, précise Antonio Gava. “Éducateur de formation, j’encadre encore des personnes handicapées : si je n’endosse pas ce rôle, eux ne le feront pas. J’ai donc pris la décision de continuer pour eux mais psychologiquement, cela reste assez compliqué. D’ailleurs, trois personnes de notre groupe ont pris la décision de mettre un terme à leur participation. J’ai suivi quelques séances avec un psy et ça a été mieux mais à l’approche carnaval, cela ravive énormément de choses”.

Dans le cadre des festivités, les Carnavaleux sillonnent le village et repassent par conséquent par le lieu de l’accident. Pour Cyrille et les autres Gilles du groupe “Les Indépendants”, même si l’excitation est grande, ils ne pourront en aucun cas oublier le drame. “On se remémore ce qu’il s’est passé, c’est inévitable”, précise-t-il. “On essaie de passer à autre chose mais c’est difficile”.

Cyrille reste convaincu que l’ambiance sera toujours à la fête. “Cependant, les larmes couleront constamment à des moments clés et nos pensées iront vers les victimes et leur famille”. Personnellement, le jeune homme n’a pas une crainte perpétuelle qu’une nouvelle tragédie se déroule mais d’autres ont une certaine appréhension, surtout auprès des enfants.

La soumonce générale se produira le 18 février et l’apothéose du Carnaval les 12, 13 et 14 mars prochains, une semaine avant le Laetare à Houdeng et La Louvière.