Binche : Après 71 ans de participation au Carnaval dont 66 ans en tant que gille, Philippe rempile chez les Marins

Toute sa vie

Le folklore, c’est toute la vie de Philippe. “Que l’on soit gille, Marin ou Paysan, lorsqu’on danse ensemble, on est tous pareil. Il n’y a pas de riche, pas de pauvre, on est tous sur le même pied d’égalité. On vit des moments de convivialité indescriptibles. Des moments très intenses. ce qui me fait rempiler chaque année malgré mon âge, c’est la joie que me procure le fait de participer au Carnaval. À chaque fois, je pense à mes amis de la première heure qui, pour des raisons diverses, ne peuvent plus le faire ou ne sont plus là.”

Dès l’âge de trois ans, Philippe a participé au Carnaval de Binche. “Mais pour les médailles, on ne compte que les années à partir de l’âge de 5 ans ce qui fait que, en comptant les deux années covid, j’ai 69 ans de participation officielle. Je vise les 75 ans de participation ce qui sera excellent puisque la même année, mon fils devrait recevoir quant à lui sa médaille des 50 ans. J’espère vraiment pouvoir tenir jusque-là et j’ai hâte de découvrir le Carnaval avec mes nouveaux compagnons de route. La répétition de batterie et la première soumonce se sont très bien passées en tout cas et c’est de bon augure pour la suite.”