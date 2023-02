La commune d'Estinnes soutient à son tour la famille d'Olivier Vandecasteele

Après Braine-le-Comte, Mons ou encore La Louvière, la commune d'Estinnes a à son tour marqué son soutien à Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire emprisonné en Iran depuis de trop longs mois. "Cela nous semblait important de soutenir la démarche citoyenne autour d'Olivier Vandecasteele", explique Delphine Deneufbourg, échevine. "On sait qu'il y a toute une série de démarches politiques et diplomatiques en cours et que nous ne pouvons difficilement influer sur ce point. Mais par respect et par élan de solidarité avec la famille, nous devions marquer le coup."