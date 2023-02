Des travaux de rénovation et d’isolation de façade y seront ainsi prochainement effectués afin de garantir les meilleures conditions d’enseignement aux enfants et à leurs professeurs. “Après avoir réalisé le remplacement des châssis à l’école communale de Delval en 2011, le Collège communal a décidé de lancer des travaux dans l’implantation pour à nouveau améliorer la performance énergétique du bâtiment et réaliser des économies liées à la réduction de la consommation énergétique” indique la commune.

En 2019, le Gouvernement wallon a lancé un appel à projets UREBA exceptionnel PWI dont le programme de subvention vise à soutenir la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique de l’enveloppe et l’utilisation rationnelle de l’énergie des établissements scolaires de l’enseignement obligatoire (maternel, primaire et secondaire).

Un appel auquel la commune de Manage a répondu sans hésitation. En 2020, le Collège communal a vu sa demande de subvention acceptée et le Conseil communal a approuvé le projet en séance du 26 octobre 2021 afin d’améliorer l’isolation des bâtiments communaux et scolaires et garantir une réduction des coûts. “La politique du Collège communal se veut proactive en la matière tout en sachant que la crise actuelle impacte le budget communal d’une augmentation de plus de 800 000 euros en dépense d’énergie” indique Bruno Pozzoni.

200 189,27 € ont ainsi été octroyés par le Gouvernement wallon pour la réalisation des travaux dont le montant total s’élève à plus de 486 046,96 €. “Nous sommes toujours soucieux d’effectuer une amélioration constante de nos écoles communales ainsi que des milieux d’accueil scolaire, le bon accueil des enfants est primordial. L’école évolue pour proposer aux enfants un environnement dans lequel ils se sentent bien”, souligne David Gelay, échevin de l’Enseignement.

Les travaux seront exécutés lorsque des conditions climatiques plus optimales seront réunies. Prochainement, un dossier concernant la modification de l’éclairage de la salle du centre sportif de la Drève sera sur la table.