Braine-le-Comte : deux frères profèrent des menaces sexistes à une policière et bénéficient d’une peine de travail

Dans la nuit du 13 au 14 août 2021, quatre équipes de la zone de police de Soignies/Haute Senne avaient été sollicitées pour une conséquente bagarre impliquant 40 personnes à proximité d’un café dans la région de Braine-le-Comte.

Sur place, ils avaient découvert deux jeunes frères au sol. Malgré leur physique imposant, ils n’avaient vraisemblablement pas échappé aux coups d’un adepte d’arts martiaux.

Sous l’effet de l’alcool et les produits stupéfiants, les deux frères dans un premier temps victimes avaient échangé les rôles en se positionnant comme agresseurs.

Les prévenus ont effectivement occasionné de nombreuses blessures auprès des inspecteurs de police et ont même tenté de les mordre. En plus de cette attitude agressive, les jeunes hommes ont notamment proféré des menaces choquantes et sexistes à l’égard d’une inspectrice.

Une fois à bord du combi, les frères avaient poursuivi leur passage à tabac en portant des coups afin de s’échapper d’une manière ou d’une autre du véhicule.

À l’heure actuelle, un inspecteur reste toujours suivi par les médecins. Il porte notamment une attelle et subit de multiples infiltrations au niveau du genou. Toutefois, aucune pièce n’avait été déposée au dossier attestant des éventuels soucis de santé lors de l’instruction d’audience.

Par ailleurs, l’un des deux frères semble déjà bien connu de la justice pour des faits d’alcoolémie au volant engendrant même une déchéance du droit de conduire temporaire. “J’ai beaucoup de respect pour les policiers”, avait-il confié. “J’ai d’ailleurs récemment essayé de passer les tests pour adhérer à la police. Cependant, je les ai échoués”.