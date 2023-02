La communauté turque louviéroise sous le choc après les événements : “j’ai perdu deux proches dans ce tremblement de terre”

Dans la ville natale d’Huseyin Kurt, il ne reste quasiment plus rien. “Beaucoup d’immeubles qui avaient résisté au premier tremblement de terre se sont effondrés lors du second, ce qui a valu une nouvelle vague de décès et de disparition car certains étaient retournés chez eux pour récupérer des affaires. C’est vraiment un drame terrible qui s’est produit et toute la communauté turque de Belgique est forcément sous le choc.”

Aider oui mais pas n'importe comment

Afin d’aider les secours internationaux à se mettre en place, plusieurs solutions sont possibles. “Il faut cela dit faire attention car depuis lundi, de nombreuses associations soi-disant solidaires se sont créées et tentent de profiter, en tout cas pour certaines, de profiter des événements dramatiques qui ont touché la Turquie. Il vaut mieux se fier aux associations qui ont déjà pignon sur rue comme, par exemple, celle active à La Louvière dont je fais partie : l’ASTT (Association Solidaire des Travailleurs Turcs). Nous allons nous réunir ce mardi pour voir comment on peut s’organiser mais il est certain que nous allons mettre quelque chose en place pour aider les sinistrés qui ont cruellement besoin d’aide en tous genres. Là-bas, même des hôpitaux se sont effondrés suite aux secousses et outre les personnes décédées ou disparues, il y en a beaucoup qui se retrouvent sans domicile et ont cruellement besoin d’aide.”