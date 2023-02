L’école communale de Fauroeulx va prendre le nom de “Madame Lucille” en l’honneur de Lucille Bouillon, son ancienne directrice dévouée

C’est donc fort logiquement que l’idée est venue de renommer l’école du village l’école Lucille Bouillon ou Madame Lucille, le conseil communal n’a pas pris sa décision encore et le point qui devait être voté lors de la séance du dernier conseil communal a été reporté. “À l’école tout le monde l’appelait “Madame Lucille” et savait qui elle était. Mais qui dit que dans 20 ans, les gens, les enfants s’en souviendront ? Ou alors il faudrait une plaque commémorative qui explique qui elle était. Nous comptons voir avec la famille et nous prendrons notre décision. Mais quelle qu’elle soit, elle a été tellement importante non seulement pour l’école mais aussi pour la vie associative du village qu’elle mériterait bien qu’on lui rende ainsi honneur.”