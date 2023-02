Carmelo et Angelo Bongiorno vont cela dit pouvoir bénéficier de la surveillance électronique. D’après la RTBF, mercredi dernier, des perquisitions ont été menées à Mons ainsi qu’à La Louvière et des prostituées, dont certaines en séjour illégal, avaient été découvertes par la police. En plus des frères Bongiorno, une femme a également été arrêtée dans le cadre de cette affaire.

En 1994, les frères Bongiorno avaient comparu pour une sordide affaire de meurtre, celui du journaliste de La Nouvelle Gazette Stéphane Steinier et de l’entrepreneur montois Jean-Claude Bottiaux. Carmelo Bongiorno avait alors été condamné à la peine de mort transformée en perpétuité. Dans cette affaire, Carmelo Bongiorno a toujours nié avoir commis ces deux meurtres. Précisons que les corps des deux victimes n’ont jamais été retrouvés. Plusieurs hypothèses ont été évoquées, comme celle qui avance que le corps de Stéphane Steinier a été dissous dans un bain d’acide. En 2006, il avait été libéré sous conditions.

Les deux frères avaient également été inquiétés par la justice dans un dossier de fraude sociale et de travail au noir dans le procès dit des “Négriers de la Construction”.

En 2017, Carmelo Bongiorno avait de nouveau eu affaire avec la justice et avait été déclaré coupable dans une affaire d’extorsion de véhicule sans être condamné à une peine de prison, les juges estimant que le délai raisonnable entre les faits et le jugement avait été dépassé.

Cette nouvelle affaire de proxénétisme s’ajoute donc à une longue liste de faits pour celui qui approche la septantaine aujourd’hui.