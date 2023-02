La Louvière : un concert caritatif en mémoire de Mélanie Delhaye, l’animatrice de Classic 21 décédée d’un cancer en novembre dernier

Trois groupes

Lors du “Mel Alive”, trois groupes se partageront la scène des Studios de Strépy-Bracquegnies. The Animators, composés d’animateurs du centre ; Le Classic 21 Band, composé d’animateurs… de Classic 21 et le groupe Has Been, spécialisé dans des reprises de “one hit wonders”, des hits d’un jour. “Mélanie a la particularité d’avoir chanté dans les trois groupes en question. C’était une formidable chanteuse. Avec les Animators, elle a souvent enregistré des titres pédagogiques que ce soit en lead singer ou dans les chœurs. Elle faisait aussi partie du groupe de Classic 21 et chantait un titre avec le groupe Has Been.”

Mélanie Delhaye faisait partie du groupe Has Been qui se produira le 3 mars. ©Centre Indigo

Le prix des places est fixé à 10 euros et l’entièreté des bénéfices de la soirée sera reversée à une association qui lutte contre le cancer en l’occurrence la Fondation François Frédéricq. “Nous savons qu’elle était très aimée et nous pressentons qu’il n’y aura pas assez de place pour tout le monde. Nous ferons tout notre possible pour accueillir le public dans de bonnes conditions et aussi chaleureusement qu’elle l’aurait fait elle-même. Nous envisagerons prochainement d’autres actions”, complète Graziella Macario, coordinatrice du Centre Indigo.

En attendant, des dons sont possibles sur le compte BE78001142804486 du Centre Indigo asbl avec la mention : “En mémoire Mélanie”.